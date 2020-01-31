أول قرار من خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

تعاقد الفنان خالد النبوي، بشكل نهائي مع المنتج، أحمد عبد العاطي، على بطولة مسلسل تلفزيوني، يحمل اسم "لما كنا صغيرين"، والذي يشاركه البطولة فيه محمود حميدة وريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محد علي





وبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد، الثلاثاء الماضي، من دون حضور خالد النبوي، كما توضح الصور التي شاركها محمود حميدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.





ومن المقرر أن يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" في موسم دراما شهر رمضان.





يشار إلى أن خالد النبوي غادر المستشفى إلى منزله، الخميس الماضي، وذلك بعد خضوعه لعملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي، بعد أن تعرض، مساء الثلاثاء، لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.



