مواجهات قوية للسرس والغزل وأبو كبير وديرب نجم وميت خاقان بالقسم الثالث







تنطلق السبت في الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة الثامنة عشرة للمجموعة العاشرة للقسم الثالث بإقامة 7 مباربات قوية ومرتقبة.



ومن المقرر أن يلتقي في تلك الجولة الهامة كلاً من :



1- ميت خلف مع سرس الليان



يستضيف فريق ميت خلف، بقيادة محمد فاروق، صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة فريق سرس الليان بقيادة سامي حجاج، المتصدر برصيد 35 نقطة، وكان التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة الدور الأول٠



2- الشرقية مع ميت خاقان



يلتقي فريق الشرقية بقيادة مصطفى مزيكا، وصيف المجموعة برصيد 30 نقطة فريق ميت خاقان بقيادة عصام شعبان، صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة،

وتلقى فريق الشرقية الهزيمة بهدف نظيف في الدور الأول، بملعب ميت خاقان.



3- بلبيس مع دقادوس



يلعب فريق بلبيس صاحب المركز الثالث، بقيادة مصطفى ابراهيم، برصيد 28 نقطة مع فريق دقادوس، بقيادة محمود صبحي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، وحقق بلبيس الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.



4- شباب تلا مع أبو كبير



يواجه فريق شباب تلا صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة نظيره فريق أبو كبير صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول سقوط أبو كبير على ملعبة بنتيجة 1-3.





5- غزل شبين مع عرب الرمل



ينتظر فريق غزل شبين، بقيادة أشرف السيسي، صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة لقاء صعب ومرتقب على ملعبه، مع فريق عرب الرمل بقيادة محمد الجمال، صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وحسم التعادل السلبي لقاء الدور الأول.



6- ديرب نجم مع فاقوس



يلعب فريق ديرب نجم متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة مع فريق فاقوس صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.



7- شباب أبو حماد مع شباب ديرب نجم



يخوض فريق مركز شباب أبو حماد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة لقاء صعب ومرتقب مع فريق مركز شباب ديرب نجم صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وفاز شباب ديرب بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول.





ترتيب المجموعة العاشرة



1- سرس الليان 35 نقطة

2- الشرقية 30 نقطة

3- بلبيس 28 نقطة

4- عرب الرمل 26 نقطة

5- شباب تلا 26 نقطة

6- غزل شبين 25 نقطة

7- ميت خاقان 21 نقطة

8- فاقـوس 21 نقطة

9- شباب ديرب نجم 20 نقطة

10- ميت خلف 19 نقطة

11- دقادوس 17 نقطة

12- شباب أبو حماد 15 نقطة

13- أبو كبير 14 نقطة

14 ديرب نجم 11 نقطة.