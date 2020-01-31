تشيلسي يتخذ قرار مفاجئ بشأن رحيل نجم الفريق

اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي قرار مفاجئ بشأن رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





رحيل جيرو عن تشيلسي





وكان الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف البلوز في يناير الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم الاعتماد عليه.





ولم يمانع نادي تشيلسي نهائيا في رحيل جيرو عن صفوف الفريق ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.





وأظهرت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع أوليفيه جيرو خلال فترة انتقالات يناير الجارية أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي نيوكاسل يونايتد ونادي أولمبيك ليون.





قرار مفاجئ من تشيلسي بشأن رحيل جيرو





وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي تشيلسي اتخذ قرار بعدم رحيل جيرو عن صفوف الفريق في انتقالات يناير الجارية.





وأكدت الصحيفة أن نادي تشيلسي قرر بقاء جيرو مع الفريق حتى نهاية الموسم ليكون بديل مناسب في حالة احتاج الفريق له حتى يتم التعاقد مع مهاجم أخر في نهاية الموسم.





مشاركات جيرو مع نادي تشيلسي هذا الموسم





وقد شارك اوليفيه جيرو في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.



