Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشيلسي يتخذ قرار مفاجئ بشأن رحيل نجم الفريق

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:38 ص
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
Advertisements
اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي قرار مفاجئ بشأن رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رحيل جيرو عن تشيلسي

وكان الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف البلوز في يناير الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم الاعتماد عليه.

ولم يمانع نادي تشيلسي نهائيا في رحيل جيرو عن صفوف الفريق ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع أوليفيه جيرو خلال فترة انتقالات يناير الجارية أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي نيوكاسل يونايتد ونادي أولمبيك ليون.

قرار مفاجئ من تشيلسي بشأن رحيل جيرو

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي تشيلسي اتخذ قرار بعدم رحيل جيرو عن صفوف الفريق في انتقالات يناير الجارية.

وأكدت الصحيفة أن نادي تشيلسي قرر بقاء جيرو مع الفريق حتى نهاية الموسم ليكون بديل مناسب في حالة احتاج الفريق له حتى يتم التعاقد مع مهاجم أخر في نهاية الموسم.

مشاركات جيرو مع نادي تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك اوليفيه جيرو في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يتخذ قرار تشيلسي الان تشيلسي اليوم تشيلسي

أخبار تهمك

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و نصف

شبح الشتاء يطارد هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ2

منذ ساعة و نصف

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 14 ساعة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ أقل من ساعتين

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 4 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم تشيلسي يفكر في الرحيل عن الفريق والنادي يكشف موقفه

نجم تشيلسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الفرنسي

تشيلسي يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

إنتر ميلان يستهدف ضم نجم تشيلسي

جيرو يقترب بقوة من الدوري الإيطالي

مفاجأة.. أوليفيه جيرو يفاضل بين عملاقي الدوري الإيطالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status