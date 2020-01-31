بعد انتشار "كورونا".. رئيس الطب الوقائي يقدم نصيحة للمواطنين

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة قامت بإجراءات لمنع دخول فيروس كورونا بمنتهى الجدية، منذ إعلان الصين بداية تفشي الفيروس، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع الفيروس، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة للتعامل مع الفيروس، حال تطوره عالميًا.



وتابع "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن مصر رفعت درجة الاستعداد بجميع منافذ الحجر الصحي بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ورفعت إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات الحميات، ومتابعة انتشار الفيروس في العالم على مدار الساعة.



ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن الفيروس غير متواجد في مصر، بسبب الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع دخوله، مشددًا على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، خاصة عند السعال أو العطس، معقبًا: "لو مش معايا مناديل اعطس في كوم القميص لمنع خروج الرزاز، وانتشار العدوى".

