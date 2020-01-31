Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير سابق: وصول الصين لعقار ضد "كورونا" أمر صعب حاليًا

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:04 ص
Advertisements
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن هناك إجراءات يجب إتباعها أثناء التعامل مع الحيوانات مثل ارتداء الكمامة وغسيل الأيدي.

وأشار "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الطفل المصاب بإنفلونزا يجب ألا يذهب للمدرسة أو الحضانة، مضيفا: "مينفعش نعطس في وش حد".

واستبعد وزير الصحة الأسبق، وصول الصين إلى عقار ضد فيروس كورونا بمنتصف شهر فبراير، معتبرا أن قدرة شركات الأدوية على توفير عقارات بهذا العدد أمر صعب، وتحقيقه يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة فيروس كورونا توك شو أخبار

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 7 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 8 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 8 ساعات

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نادر شوقي يوجه صدمة للأهلي حول رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. "الوزراء" يزف خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

لجميع المؤهلات.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة بـ5000 جنيه

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستعيد سلاحاً مهماً قبل ديربي مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 20 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: لا يوجد أي لقاح لعلاج فيروس كورونا

وزير الصحة الأسبق: لهذا السبب فيروس كورونا الجديد شديد الخطورة (فيديو)

الصين.. الصحة: فترة حضانة كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما

"أمراض الصدر": المصابون بـ"كورونا" سبق سفرهم إلى الصين (فيديو)

وزير سابق: 90% من أسباب أمراض الجهاز التنفسي سببها تلوث الهواء

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status