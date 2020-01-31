وزير سابق: وصول الصين لعقار ضد "كورونا" أمر صعب حاليًا



وأشار "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الطفل المصاب بإنفلونزا يجب ألا يذهب للمدرسة أو الحضانة، مضيفا: "مينفعش نعطس في وش حد".



واستبعد وزير الصحة الأسبق، وصول الصين إلى عقار ضد فيروس كورونا بمنتصف شهر فبراير، معتبرا أن قدرة شركات الأدوية على توفير عقارات بهذا العدد أمر صعب، وتحقيقه يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.



قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن هناك إجراءات يجب إتباعها أثناء التعامل مع الحيوانات مثل ارتداء الكمامة وغسيل الأيدي.