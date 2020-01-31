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"نشرة حوادث الفجر".. بيان من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبا بالمعاش؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.

رئيس نادي قضاة مصر يلتقي وزير الداخلية.. ويثمن تضحيات رجال الشرطة
هنأ المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، ووفد من أعضاء مجلس الإدارة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين.

سيدة تقيم دعوى إثبات زواج عرفى: كنت عيلة وانفصلنا بعد العلاقة
وضع القانون المصري، في عقد الزواج بعض الشروط الهامة لكي يتم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية، ولعل أهم تلك الشروط هو شرط السن، والوصول لسن الرشد للمرأة والرجل، ولكن هناك بعض الفئات التي تحكمها عادات قديمة مثل تزويج الفتيات في سن صغير، متغاضيا عن العواقب لذلك، فتتم الاجراءات بصورة غير قانونية وغير رسمية مثل الزواج العرفي.

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
لقى شخصين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مصرعهما خلال مواجهة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسيوط.
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رئيس نادي قضاة مصر حوادث أخبار

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