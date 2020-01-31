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6 عروض تتنافس على جوائز مهرجان لبنان الوطني للمسرح

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:15 ص
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بوابة الفجر
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أعلن الدورة الثانية من مهرجان لبنان الوطني للمسرح التي تنطلق الأسبوع القادم/ عن التنافس على جوائز المهرجان ينحصر بين 6  مسرحيات عرضت خلال عام 2019.

والعروض هي (كوميديا العبابيد) كتابة وإخراج هشام زين الدين و(ما شاء) كتابة وإخراج غبريال يمين و(المعلقتان) للمخرجة لينا عسيران و(أصل الحكاية) كتابة وإخراج أورليان الزوقي وإريك دينيو و(شاطر فؤاد) كتابة وإخراج فؤاد يمين و(مجدرة حمرا) كتابة وإخراج يحيى جابر.

تقام الدورة الثانية من المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الفترة من الثاني إلى الثامن من فبراير شباط على مسرح المدينة.

وقالت الهيئة بموقعها على الإنترنت ”يعود اختيار هذه الأعمال إلى لجنة خاصة مؤلفة من مسرحيين اختصاصيين تنتدبهم الجهة المنظمة بإشراف مدير المهرجان الممثل نقولا دانيال“.

يأتي المهرجان في إطار مبادرة إقليمية تتبناها الهيئة العربية للمسرح بإقامة مهرجانات وطنية بالدول العربية بهدف إثراء الساحة الفنية والارتقاء بالإنتاج المسرحي ودعم المؤسسات الثقافية المحلية.

وأقيمت الدورة الأولى من مهرجان لبنان الوطني للمسرح في ديسمبر كانون الأول 2018 وحملت اسم الممثل أنطوان كرباج.
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