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ابتعدوا عن القطط والكلاب.. وزير الصحة الأسبق يحذر المواطنين

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:25 ص
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الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن 10% من المرضى الذين يعانون من أي نوع من أنواع الإنفلونزا يدخلون المستشفيات للعلاج، لافتًا إلى أن الحوامل تقل مناعتهن، والإنفلونزا العادية خطر عليهن.

وأشار "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك 3 أعراض عند ظهورهم على أي شخص يجب التوجه فورا للطبيب، وهى ارتفاع شديد في درجات الحرارة، واحساس بالضعف الشديد في الجسم، وأخيرًا أعراض تنفسية حادة.

ونصح وزير الصحة الأسبق، بعدم التعامل مع الكلاب والقطط والطيور بشكل مباشر الفترة المقبلة، منوها بأن هذا الإجراء إحدى خطوات الوقاية من ظهور أي عدوى.
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