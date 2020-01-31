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مواجهات قوية للدخان والصيد والعياط وأكتوبر وبشتيل بالقسم الثالث

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع السابع عشر من المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف فريق الصف صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة نظيره فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بفوز جولدي، على فريق الصف، بهدفين مقابل هدف.

بينما يستضيف فريق البدرشين، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، نظيره فريق حلوان العام، صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول بفوز حلوان العام بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويخرج فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة لملاقاة الدخان المتصدر برصيد 40 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول فوز الدخان خارج ملعبه، بثلاث أهداف دون مقابل.

ويستضيف فريق مركز شباب بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة نظيره فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة، يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الإتصالات بملعبه على فريق بشتيل بهدفين دون مقابل.

ويحل فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة ضيفا على فريق العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، يذكر أن لقاء مباراة الدور الأول أسفر عن تفوق جينيس بهدفين دون مقابل.

ويخوض فريق الصيد متذيل المجموعة برصيد 8 نقاط لقاء صعب مع فريق أبو النمرس صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز أبو النمرس على الصيد بثلاثية نظيفة.

ويخرج القومي صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، يذكر أن مباراة الدور الأول شهدت فوز القومي، بثلاثية نظيفة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 40 نقطة
2- الإتصالات 37 نقطة
3- جولدي 35 نقطة
4- حلوان العام 31 نقطة
5- أكتوبر 25 نقطة
6- القومي 22 نقطة
7- الصف 19 نقطة
8- أبو النمرس 18 نقطة
9- بشتيل 18 نقطة
10- المعادي 18 نقطة
11- البدرشين 17 نقطة
12- جينيس 14 نقطة
13- العياط 12 نقطة
14- الصيد 8 نقاط
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