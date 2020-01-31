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بتروجت يتعاقد مع ظهير أيسر المقاولون العرب

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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نجح مجلس إدارة نادى بتروجت، بالتنسيق مع الجهازالفنى للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة علاء عبدالعال، فى التعاقد مع محمد هاني "تريكة" ظهير أيسر فريق المقاولون العرب، في إطار تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقّع تريكة علي عقود انضمامة للفريق البترولي علي سبيل الإعاره، لنهاية الموسم الحالي، بالقسم الثاني، بحضور مصطفي هنداوي مديرالكرة لفريق بتروجت ووكلاء اللاعب محمدالزيات وصلاح سلام .

وكان علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق بتروجيت قد طلب من مجلس إدارة نادى بتروجت ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر قوى ومميز لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ، وليكون قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدور الثاني، وتحقيق حلم الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن فريق بتروجت يحتل المركز الرابع، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، برصيد 19 نقطة، عقب ختام الجولة الثالثة عشر، للموسم الحالي.
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