مفاجأة.. تفاصيل انضمام نجم ميلان إلى آيندهوفن

أعلن نادي آيندهوفن الهولندي أمس الخميس 30 يناير رسميا التعاقد مع السويسري ريكارودو رودريجيز الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









وتعاقد نادي آيندهوفن مع رودريجيز في هذا الشتاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.









تفاصيل انتقال رودريجيز إلى نادي آيندهوفن

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن التفاصيل الكاملة لانضمام ريكاردو رودريجيز إلى نادي آيندهوفن وسبب نجاح النادي الهولندي في إتمام الصفقة.





وأكدت الصحيفة أن رودريجيز انتقل إلى نادي آيندهوفن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بند بأحقية الشراء وذلك مقابل مليون يورو فقط.





سبب نجاح آيندهوفن في التعاقد مع رودريجيز

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي آيندهوفن نجح في ضم رورديجيز في يناير الجاري من نادي ميلان بهذا السعر القليل بسبب العلاقة الممتازة بين الناديين.





وذكرت الصحيفة أن نادي ميلان ونادي آيندهوفن قرروا تأجيل باقي المناقشات حول الصفقة حتى نهاية الموسم الجاري.





وكان ريكاردو لديه رغبة بالفعل في الرحيل عن صفوف نادي ميلان في يناير الجاري بسبب قلة مشاركته هذا الموسم مع الفريق رغبة منه في الحصول على فرصة مع نادي أخر.





مشاركات ريكاردو رودريجيز مع نادي ميلان هذا الموسم