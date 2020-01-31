Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. تفاصيل انضمام نجم ميلان إلى آيندهوفن

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
أعلن نادي آيندهوفن الهولندي أمس الخميس 30 يناير رسميا التعاقد مع السويسري ريكارودو رودريجيز الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وتعاقد نادي آيندهوفن مع رودريجيز في هذا الشتاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.


تفاصيل انتقال رودريجيز إلى نادي آيندهوفن
وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن التفاصيل الكاملة لانضمام ريكاردو رودريجيز إلى نادي آيندهوفن وسبب نجاح النادي الهولندي في إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن رودريجيز انتقل إلى نادي آيندهوفن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بند بأحقية الشراء وذلك مقابل مليون يورو فقط.

سبب نجاح آيندهوفن في التعاقد مع رودريجيز
كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي آيندهوفن نجح في ضم رورديجيز في يناير الجاري من نادي ميلان بهذا السعر القليل بسبب العلاقة الممتازة بين الناديين.

وذكرت الصحيفة أن نادي ميلان ونادي آيندهوفن قرروا تأجيل باقي المناقشات حول الصفقة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان ريكاردو لديه رغبة بالفعل في الرحيل عن صفوف نادي ميلان في يناير الجاري بسبب قلة مشاركته هذا الموسم مع الفريق رغبة منه في الحصول على فرصة مع نادي أخر.

مشاركات ريكاردو رودريجيز مع نادي ميلان هذا الموسم
وقد شارك ريكارود رودريجيز في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.
Advertisements

أخبار تهمك

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و نصف

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

شبح الشتاء يطارد هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ2

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعة و 9 دقيقة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 9 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status