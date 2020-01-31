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باكستان تفرج عن 42 مسيحيًا أدينوا بـ "الإرهاب"

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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برأت محكمة لمكافحة الإرهاب في لاهور وأمرت بالإفراج عن 42 مسيحيًا، كانوا قد سُجنوا في السابق بسبب أعمال شغب بعد تفجير كنيستين في أكبر حي مسيحي في باكستان في عام 2015.

وأفادت جماعة مراقبة المسيحية الدولية للاضطهاد، أن هذا الحكم قد تم التوصل إليه هذا الأسبوع بعد أن تم الاتفاق على مستوطنات مع عائلتي رجلين مسلمين قُتلا بصورة غير مشروعة على أيدي مثيري الشغب.

كما نشأت أعمال الشغب عن تفجير إرهابي لكنيستين في حي يوهاناباد المسيحي، الواقع في لاهور، حيث قتل 15 شخصًا في التفجيرات، من بينهم 11 مسيحيًا وأربعة مسلمين.

وردًا على ذلك، قام المسيحيون المحليون بأعمال شغب تم فيها قتل رجلين مسلمين يشتبه في مشاركتهما في التفجيرات.

وفي الأيام التالية، شنت الشرطة عدة غارات في المنطقة، واعتقلت حوالي 500 شخص، كما حكمت محكمة لمكافحة الأرهاب، على 42 مسيحيًا بتهمة الإرهاب، بينما قيل إن مهاجمي الكنيسة لم يعاقبوا.

كما توفي اثنان من السجناء المسيحيين أثناء انتظار المحاكمة، حيث قدم الآخرون طلبًا بموجب المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية الذي دفع بأنه يجب إطلاق سراحهم لأنهم توصلوا إلى تسوية مع أسرتي المسلمين المتوفين.

وقبلت المحكمة هذا الطلب وبرأ جميع المشتبه بهم، بمن فيهم الشخصان اللذان توفيا في الحجز، بعد تقديم دليل على التسوية مع العائلتين إلى المحكمة.

وقد رحبت عائلات السجناء الأربعين الباقين بالتسوية وبقرار المحكمة الجنائية الدولية، وتلاحظ المحكمة الجنائية الدولية، وأفادت "بالسعادة لرؤية عودة أحبائهم بعد ما يقرب من خمس سنوات من السجن".

وقال المدير الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، وليام ستارك، يساور القلق المسيحي الدولي رؤية التسوية السلمية لأعمال الشغب والاعتقالات في يوهان أباد بعد حوالي خمس سنوات، إن تفجيرات الكنيستين وأعمال الشغب المميتة التي تلت ذلك كانت بالفعل يومًا مظلمًا في تاريخ باكستان.

واضاف: نأمل أن يتم تعلم الدروس المهمة من هذه المأساة. الدروس التي ستوفر حماية أكبر لأماكن العبادة المسيحية والحوار المفتوح بين المجتمعات الدينية في باكستان لتسوية الخلافات الدينية.

كما أثار قرار الإدانة جدلًا في عام 2015، حيث أعربت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام التابعة للأساقفة الكاثوليك عن خيبة أملهم من أن "الشرطة والسلطات ركزت فقط على الفعل المؤسف المتمثل في الإعدام، ليتم إدانتها بشدة، في حين أن مدبري الهجوم الإجرامي على الكنائس، وعلى المصلين الأبرياء، لا يزالون بدون عقاب.

وبالإضافة إلى ذلك، قال مركز المساعدة القانونية والمساعدة والتوطين، وهو منظمة غير حكومية، إن معظم المسيحيين "متهمون ظلمًا" وأن ضغوط المتطرفين المسلمين قد أثرت على الحكم.

وقيل في السابق، إن المسيحيين الـ 42 قيل لهم إنهم إذا تخلىوا عن إيمانهم واعتنقوا الإسلام، فستكون تبرئتهم مضمونة.

وطبقًا للتقارير، فإن أحد الرجال المسجونين، إفران مسيح، رد بالقول، إنه يفضل شنقًا بدلًا من اعتناق الإسلام.

وفي ذلك الوقت، أخبر ويلسون شودري، رئيس جمعية المسيحيين البريطانيين آنذاك، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمساعدة المسيحيين الباكستانيين المضطهدين، لصحيفة كريستيان بوست أن التقرير دليل على أن "المتطرفين" ربما "تسللوا" إلى النظام القانوني للأمة.
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الكلمات المفتاحية

باكستان المسيحين الدين الاسلامي الارهاب

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