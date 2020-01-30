مواجهات نارية لسمسطا وإبشواي وناصر بني سويف وطامية بالقسم الثالث





تنطلق، السبت، في الثانية والنصف عصراً، منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة، بدورى القسم الثالث، المجموعة التي تضم أندية الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، والتى تشهد منافسة نارية بين ما يقرب من ثمانى أندية على الصعود للترقي، بخلاف المنافسة الشديدة على الهروب من قاع الجدول .





ومن المقرر أن يستضيف فريق مركز شباب الفيوم نظيره فريق سمسطا، صاحب الصدارة، على ملعب ساحة الفيوم ، وهى المباراة التى لا تقبل القسمة على اثنين خاصة فى ظل حرص أبناء سمسطا بقيادة مديرة الفني عل ي حسن، الابتعاد بصدارة جدول الترتيب، وزيادة فارق النقاط مع أقرب المنافسين فيما يسعى مركز شباب الفيوم للدخول لمنطقة الأمان بالمسابقة .



ويستضيف فريق الواسطى بقيادة مديره الفنى أحمد الجيوشى نظيره فريق رلأس غارب فى مباراة قمة كروية مرتقبة،، ويهدف الجهاز الفنى للواسطى إلى خطف الثلاث نقاط خاصة فى ظل إقامة المباراة بملعبه ووسط جمهوره بجانب إبعاد رأس غارب عن المنافسة مؤقتا .



فيما يستضيف فريق عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره فريق مركز شباب ابشواى فى مباراة هامة للفريقان ، حيث يسعى عاملين غارب لإستمرار المنافسة على الصعود فيما يهدف ابشواى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر بالجدول.



ويحل ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع ضيفا على فريق مطرطارس فى مواجهة حاسمة الفريقان ، حيث يسعى الفريق الفيومى لحصد الثلاث نقاط للمنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء ناصر بنى سويف للهروب من منطقة الخطورة .



ويحل ببا متذيل جدول الترتيب ضيفا على مركز شباب سنورس في لقاء الهروب من الخطر، حيث يسعى الفريقان للفوز من أجل حسين الأضاع.



وفي ديربي فيومى خاص، يحل فريق أبو كساه، بقيادة مديره الفنى أحمد مصطفى، ضيفا على فريق طامية بقيادة إكرامى عبد العزيز في مباراة قوية ، ويسعى من خلالها كلا الفريقان لخطف الثلاث نقاط خاصة فى ظل تساوى الفريقان بعدد النقاط قبل اللقاء.





ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 26 نقطة



2 - مطرطارس 25 نقطة



3 - راس غارب 24 نقطة



4 - الواسطى 24 نقطة



5- طامية 22 نقطة



6 - عاملين غارب 22 نقطة



7 - ابو كساة 22 نقطة



8 - اطسا 20 نقطة



9 - ساحة الفيوم 19 نقطة



10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة



11- سنورس 14 نقطة



12- ابشواى 12 نقطة



13 - ببا الرياضى 6 نقاط