6 مباريات قويه لأندية المنيا وأسيوط في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، 6 مباريات قوية ومرتبقة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2019\2020.



في المباراة الأولي، يحل فريق القوصية، ضيفا على فريق الهنداو، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.



وفي المباراة الثانية، يلعب فريق نادي ملوي، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر ملوي.



وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق الوليدية، نظيره، فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب الوليدية.



وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق ناصر الفكرية، نظيره فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيحتضنها ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.



وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق مركز شباب سمالوط، فريق ابوتيج، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.



وفي المباراه السادسة، يحل فريق بني مزار، ضيفا على فريق أسمنت أسيوط، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب أسمنت أسيوط.



مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة



- الهنداو × القوصية

- أسمنت أسيوط × بني مزار

- نادي ملوي × مركز شباب ناصر ملوي

- ناصر الفكرية × مركز شباب القيس

- الوليدية × مركز شباب الخارجة

- مركز شباب سمالوط × ابوتيج



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أسمنت أسيوط 29 نقطة

2- شباب ناصر ملوي 25 نقطة

3- ابوتيج 24 نقطة

4- القوصية 22 نقطة

5- ناصر الفكرية 21 نقطة

6- نادي ملوي 19 نقطة

7- شباب القيس 19

8- بني مزار 15 نقطة

9- مركز شباب سمالوط 15 نقطة

10- الهنداو 13 نقطة

11 - الوليدية 13 نقطة

12 - شباب الخارجة 12 نقطة