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الفيوم والنجوم يجهزان التليفونات قبل مواجهة الألومنيوم

الخميس 30/يناير/2020 - 11:44 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف، استعداداته لمواجهة فريق الألومنيوم، خارج ملعبه، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الرابع عشر والمقرر إقامتها الاحد بعد القادم بملعب الألومنيوم، بنجع حمادى، بالقسم الثاني.

وإسقر الجهاز الفني لتليفونات بنى سويف، على إقامة مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الحالية، للمسابقة، حيث سيلعب التليفونات اليوم الجمعة مع فريق الفيوم بملعب الاسيوطى سبورت، كما يواجه التليفوناتن فريق نجوم المستقبل يوم الاثنين القادم بالقاهرة .

وفى سياق متصل أعرب ابو العينين شحاته المدير الفنى لتليفونات بنى سويف عن رضاه عن اكتمال صفوف الفريق وعدم وجود أى غيابات بالفريق للإصابة أو الإيقاف .

وكان تليفونات بنى سويف قد ضم ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث ضم أحمد حسن قادما من الشرطة المطروحى ومحمد كارم لاعب بترول اسيوط وأحمد شحاته لاعب أبو قير للأسمدة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 20 نقطة .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من أبو العينين شحاته، مديرا فنيا، وحمدى فاروق، ورأفت عبد السلامـ مدربين، وأبو العلا محمد، مدربا لحراس المرمى، وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز اداري، وخالد مرجان لإصابات الملاعب العلاج طبيعى وأحمد شعبان مدير للكرة وأحمد سعد مشرفا على الكرة .
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