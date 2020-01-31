هنادي مهنا تكشف كواليس دورها في فيلم بنات ثانوي (فيديو)

كشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس دورها في فيلم بنات ثانوي، وذلك خلال إستضافتها في برنامج عيش صباحك، المذاع على إذاعة نجوم إف إم.



وقالت هنادي مهنا، عن كواليس دورها في فيلم بنات ثانوي، لا يوجد "نفسنة" بيننا لأننا خارج العمل أصدقاء.



وأضافت "مهنا": أن شخصية "أيتن" هي الشخصية المختلفة عن باقي شخصيات العمل، بعيدًا عن الكوميديا والتشتت وضعف الشخصية.



وتابعت هنادي مهنا عن تحضيرها للشخصية قالت: " تابعت مع مدرس دين لإجادة مخارج الألفاظ".



ومن الجدير بالذكر أن فيلم بنات ثانوي يُعرض حاليًا في دور السينمات ويحقق نجاحًا كبيرًا، وإقبال جماهيري، وهو من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، مايان السيد، هدى المفتي.



