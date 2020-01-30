lms emis.gov.eg نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الفصل الدراسي الأول.. "قبل اي حد"





ستعلن نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الفصل الدراسي الأول بمختلف المدراس والمديريات التعليمية خلال ساعات، بعد اعتمادها رسميا. وذلك بعد انتهاء امتحانات اولى ثانوي يوم الخميس الماضي 23 يناير، بعد يوم من انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 22 يناير. وتشير مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة أولى ثانوي، نتيجة ثاني ثانوي معا في نفس التوقيت.





وبعد اعتماد نتيجة الأول الثانوي من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم، من المنتظر ظهور النتيجة عبر التابلت المدرسي خلال ساعات. وقد تم بدء تصحيح أوراق امتحانات الطلاب بمختلف المديريات التعليمية فور انتهاء الامتحانات مباشرة. جدير بالذكر أن جميع الكنترولات انتهت من أعمال المراجعة النهائية، ويتبقى فقط اعتماد نتيجة أولى ثانوي 2020 تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 يترقب طلاب الثانوية إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول، بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة أولى ثانوي 2020 قبل نهاية شهر فبراير. وينتظر طلاب الاول الثانوي نتيجة امتحانات المواد التالية؛ اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا والتاريخ، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الفلسفة، علم النفس.

الإعلان عن نتيجة اولى ثانوي 2020 أنهت جميع الكنترولات أعمال التصحيح والمراجعة النهائية لأوراق إجابات الصف الأول الثانوي. ومن المقرر له ظهور نتيجة اولى ثانوي 2020 بجميع المدارس خلال ساعات قليلة قادمة. ومن المقرر له إعلان نتائج الصف الثاني الثانوي غدا. ويبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 280 درجة.

رابط نتيجة اولى ثانوي 2020 بكود الطالب يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي الترم الاول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الدخول إلى بنك المعرفة المصري. ثم إدخال كود الطالب والرقم القومي، ثم تسجيل الدخول للتعرف على مجموع الدرجات. وتعلن نتيجة اولى ٢٠٢٠ بمختلف المدارس يوم السبت المقبل. جدير بالذكر أن أوائل الصف الأول الثانوي يتم إعلانها لكل مدرسة.

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي بنك المعرفة المصرى برقم الكود، بعد قليل. وذلك فور ظهورها رسميا عبر بوابة بنك المعرفة المصري. وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تجرى الآن عملية رفع ورصد درجات الطلاب على موقع الوزارة.

وقد أنهى طلاب أولى ثانوي امتحانات الترم الأول يوم 23 يناير بمادة الكيمياء، بعد بدأت امتحانات الأول الثانوي يوم 11 يناير.

وسيعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الصف الأول الثانوي ليتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفور الاعتماد ترفع النتائج، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة برقم الكود والرقم القومي، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

