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فيروس ووهان التاجي يقود الشركات إلى تعليق سفر الموظفين وإغلاق المتاجر

الخميس 30/يناير/2020 - 11:37 م
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ترجمة - منة الشريف
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أعلنت شركة "أبل" و"أمازون" و"جوجل" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى عن قيود على السفر من وإلى الصين مع تزايد المخاوف المحيطة بانتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع "بيزينيس انسايدر" الأمريكية.

ولقد قتل الفيروس بالفعل أكثر من 100 شخص وانتشر في 18 دولة على الأقل، مما دفع العديد من الدول الأخرى إلى التحذير من السفر إلى الصين.

وتابعت الشركات ذات التواجد الكبير في الصين الآن عن طريق حظر أو منع الموظفين من السفر إلى البلاد كإجراء احترازي، مع ترك بعض الاستثناءات للسفر "المهم للأعمال".

وفيما يلي قائمة بشركات التكنولوجيا الكبرى التي قيدت سفر الموظفين حتى الآن:-

"أمازون"
قال متحدث باسم أمازون لـ Business Insider، إننا نولي قيمة هائلة ونركز على رفاهية وسلامة موظفينا، وبسبب وفرة من الحذر، فنحن نقيد سفر رجال الأعمال من وإلى الصين حتى إشعار آخر ونشجع موظفينا على اتباع إرشادات الصحة والسلامة التي توفرها وإن الوكالات الصحية الدولية مثل مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت أمازون أيضًا، إنها توافق على بعض الاستثناءات لسفر العمل الأساسي، وأنها تخبر الموظفين الذين يسافرون إلى المناطق المتأثرة في الصين بالعمل من المنزل لمدة أسبوعين قبل العودة إلى المكتب والتماس العناية الطبية أولًا إذا عانوا من الأعراض.

"أبل"
صرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، للمحللين خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، أن الشركة قد قيدت سفر الموظفين إلى الصين باستثناء "المواقف الحرجة للأعمال" المحدودة.

وقال كوك، إننا نتخذ احتياطات إضافية ونعمل في كثير من الأحيان على التنظيف العميق لمتاجرنا بالإضافة إلى إجراء اختبارات درجة حرارة للموظفين.

كما أغلقت الشركة ثلاثة متاجر على الأقل في الصين بسبب فيروس كورونا.

"فيسبوك"
أكد فيسبوك لـ "Business Insider"، أنها أوقفت جميع رحلاتها غير الضرورية إلى الصين من قبل موظفيها، كما تم توجيه الموظفين في الصين للعمل من المنزل، وفقا لبلومبرغ.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان، إنه بسبب كثرة الحذر اتخذنا خطوات لحماية صحة وسلامة موظفينا.

كما طلب الـ"فيسبوك" أيضًا من الموظفين الذين سافروا مؤخرًا إلى الصين العمل من المنزل لفترة من الحذر.

"جوجل
وقال متحدث باسم الشركة لـ "The Verge" يوم الأربعاء الماضي، إن جوجل أوقفت مؤقتًا السفر التجاري إلى البر الرئيسي للصين وأغلقت متاجرها.

وأخبرت جوجل أيضًا "The Verge"، بأنها ستبقي مكاتبها مغلقة وفقًا لتوجيهات الحكومة، وهي تخبر الموظفين في الصين أو الذين لديهم عائلات فورية من الصين بالعمل من المنزل لمدة أسبوعين.

وبناءً على تقييم المخاطر التي أبلغت عنها السلطات الصحية العالمية، فقد نصحنا العاملين في الصين بالعمل من المنزل وإلغاء جميع رحلات العمل غير الضرورية ".

"أيربنب"
أعلن شركة أيربنب اليوم الخميس، أن المضيفين والضيوف المتأثرين بتفشي فيروس كورونا لديهم خيار إلغاء الحجوزات دون أي تكلفة، قائلين إنه كان "يراقب عن كثب" الأخبار والتوجيهات الرسمية حول تفشي المرض.

وقالت الشركة، إنه وفقًا لتوجيهات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والحكومة الصينية والسلطات المحلية والصحية الأخرى، قمنا بتفعيل سياسة الظروف المخففة لدينا لتزويد المضيفين المتأثرين والضيوف بخيار إلغاء حجوزاتهم دون رسوم.

وقال إيربنب أيضا، أنه سيواصل تقييم السياسة وتحديثها بما يتماشى مع التوجيه الرسمي.
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الكلمات المفتاحية

فيسبوك فيروس كورونا جوجل ايربنب امازون الصين

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