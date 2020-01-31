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ميناء القاهرة الجوي: فحص شامل لكل القادمين من الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكد مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، أنه يتم عمل فحص شامل لكل القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين.

وأشار "إسحق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc، إلى أن كل القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين يدخلون الحجر الصحي لمتابعتهم لمدة 14 يومًا، ومتابعة ظهور أعراض فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، أنه في حالة ظهور أي أعراض يتم عزل الحالة، وتحويلها إلى مستشفى الحميات، متابعًا: "لم نكتشف حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين المسافرين عبر مطار القاهرة".
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