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محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:11 ص
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح مساء الخميس، اللواء محمد الشريف، محافظ اﻹسكندرية، تشغيل 4 عربات ترام جديدة، مصنعة في دولة أوكرانيا وإدخالها في الخدمة، بهدف توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع. 

وتفقد "الشريف" عربات الترام الجديدة وتجول بعربة الترام من محطة الرمل وحتى الأزاريطة، للتأكد من كفائتها وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيدًا بدور هيئة النقل العام بالإسكندرية، والجهود التي تقوم بها لرفع كفاءة وتدعيم وتطوير أسطول النقل العام، منوهًا أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه في صالح أهالي الإسكندرية. 

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، العميد فادي نيكولا رئيس حي وسط. 

الجدير بالذكر أن عربات الترام مصنعة في دولة أوكرانيا، وتتميز بأن بها مكيف هواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تماما.

كما إن العربات مزودة بإخطار صوتي ومرئي للركاب عن المحطة التالية، وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب، بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ، وكذا إذاعة خارجية لاخطار الركاب المنتظرين على المحطة. 

أما عجلات الترام، فهي مزودة بنظام الكاوتش المرن لضمان انخفاض الضوضاء أثناء السير، ومزود بشاشة وأجهزة لمنع الزحف والتزحلق، ومزود أيضًا بنظام إنذار للحريق، ولوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجة (أمامية، خلفية، جانبية) لتوضيح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح تشغيل 4 عربات ترام أوكرانية جديدة (صور)
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