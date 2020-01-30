أحمد صيام يوضح سبب خلافه مع فاتن حمامة (فيديو)

كشف الفنان أحمد صيام عن خلافه مع الفنانة فاتن حمامة خلال لقاءه في برنامج "فنجان القهوة" مع الإعلامي أحمد مجدي على قناة صدى البلد.





واوضح "صيام" قائلا: انا رايي في فاتن حمامة انها احد ايقونات التمثيل، واحد عباقرة التمثيل ورايي بها على المستوى الشخصي هي مش صديقتي عشان احكم عليها.





وأضاف "صيام" قائلا: الست فاتن حمامة غلطت في موقف وان يتدخل الممثل في ما لا يعناه ده خطأ مهني ان الممثل يختار الممثلين اللي هيمثل معاه وان يتدخل في زاوية الكاميرا كل ده خطأ مهني.





واختتم "صيام" حديثه قائلا: انا معنديش تحفظات على السيدة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية العظيمة كل ده على راسي من فوق وسلوكها ده هيكون ناتج على تاريخها خايفة على اسمها ونجوميتها ايا كان السبب انا مش موافق عليه وده حقي.





وفي سياق أخر قدم "صيام" العديد من الأعمال الفنية منها الباطنية، السفارة في العمارة، تاجر السعادة، على جنب يا أسطى، علي سبايسي، زهرة وازواجها الخمسة، خارج على القانون، عصابة بابا وماما، بنات ثانوي.