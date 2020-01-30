البورصة الأمريكية تتعافي بالختام بعد بيان منظمة الصحة العالمية

تعافت البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة، واستمرار إعلان نتائج الأعمال الفصلية للشركات.





وتراجع سهم "فيسبوك" بأكثر من 6 بالمائة مع زيادة التكاليف والنفقات بنحو 34 بالمائة ورغم تجاوز الأرباح والإيرادات لتوقعات المحللين في الربع الأخير من العام المنصرم.





بينما ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 10 بالمائة بعد تفوق الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين، فيما صعد سهم "مايكروسوفت" بنسبة 3 بالمائة مع قفزة 38 بالمائة للأرباح الفصلية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.3 بالمائة في العام الماضي في أبطأ وتيرة خلال 3 سنوات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الرابع.









وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 28858 نقطة.





وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3283 نقطة.









وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 9298 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.829.