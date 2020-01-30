نداء شرارة للفنانين: حافظ على أسمك وصورتك وقيمتك (تفاصيل)

قدمت المطربة الأردنية نداء شرارة، نصيحة لزملائها الفنانين في الحفاظ على إسمهم وصورتهم وقيمتهم الفنية.



ونشرت نداء شرارة، منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" نصيحة لزملاءها.



وكتبت نداء شرارة، قائلة: "كلمة من قلبي إلى كل أصدقائي الفنانين، عمرك ما تطلع ببرنامج حاسس إن المذيع مستقصدك أو موضوع الحلقة رح يطلعك بشكل مش حلو حتى لو كان أهم برنامج بالعالم.



وأضافت "شرارة": "عمرك ما تطلع حفلة وانت مش راضي عن المكان، واشي ما بيليق فيك حتى لو كان مدفوعلك مبلغ كنت تحلم فيه، الفنان مهما كان اسمه كبير أو صغير بضل اسمه فنان يعني شخص موهوب.



وتابعت: "يعني انت شخص مميز حافظ على اسمك وقيمتك وصورتك وشكلك لأن هذه التفاصيل ما بتنشرى بكنوز الدنيا".

