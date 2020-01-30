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الأنبا إرميا ينعي الراهب زوسيما أفامينا
الخميس 30/يناير/2020 - 11:02 م
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حازم رفعت
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نعى الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكس، الراهب الإسكيمي القس زوسيما آفامينا، والتي وافته المنيه منذ قليل، بعد صراع مع المرض.
ولد الراهب الإسكيمي زوسيما في ١٢ يناير ١٩٣٩، وترهب بدير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي بجبل مريوط بالإسكندرية في ٢٤ يونيو ١٩٧٨.
وحصل الراهب الراحل علي الإسكيم في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا الراحل شنوده الثالث.
ومن المقرر أن يترأس الأنبا كيرلس افامينا، رئيس دير مارمينا بمريوط، بمشاركة الأنبا روفائيل واساقفة الإسكندرية، غدا الجمعة، على جثمانه الطاهر في الساعة الواحدة ظهرًا بدير مارمينا بصحراء مريوط.
ولد الراهب الإسكيمي زوسيما في ١٢ يناير ١٩٣٩، وترهب بدير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي بجبل مريوط بالإسكندرية في ٢٤ يونيو ١٩٧٨.
وحصل الراهب الراحل علي الإسكيم في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا الراحل شنوده الثالث.
ومن المقرر أن يترأس الأنبا كيرلس افامينا، رئيس دير مارمينا بمريوط، بمشاركة الأنبا روفائيل واساقفة الإسكندرية، غدا الجمعة، على جثمانه الطاهر في الساعة الواحدة ظهرًا بدير مارمينا بصحراء مريوط.
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