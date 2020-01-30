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صندوق النقد: نستعد لإعلان خسائر الاقتصاد العالمي من "كورونا"

الخميس 30/يناير/2020 - 10:56 م
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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، اليوم الخميس: "لسنا في مرحلة تسمح لنا بوضع أي أرقام ثابتة حول تأثير كورونا، ومن المبكر للغاية القيام بذلك".

وأوضح "رايس" أن صندوق النقد يراقب الفيروس وقد يكون مستعدًا لتقديم تقديرات محددة بحلول موعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في السعودية يومي 22 و 23 فبراير المقبل.

وقال "رايس": "أريد أن أؤكد حقاً على مقدار عدم اليقين الموجود في الوقت الحالي".

وأضاف المتحدث باسم صندوق أن التأثير الاقتصادي سيعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار الفيروس وسرعة انتقال العدوى وعدد الأشخاص التي سوف يصيبهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم فيروس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة.
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الكلمات المفتاحية

لمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا صندوق النقد الدولي

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