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"القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية: مفيش حاجة تستعدي للقلق (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 10:59 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية، على تعرض شمال غرب الإسكندرية لزلزل، قائلًا:"الهزات والزلازل ظواهر طبيعية وتحدث بشكل مستمر، ونطمن الناس مفيش أي حاجة تستعدي القلق".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل اليوم"، المذاع على فضائية " on e"، مساء الخميس، أن مصر تقع في أحد المناطق التي يقع فيها نشاط زلزلاي، حيث تقع في قوس ممتد ما بين قبرص وتركيا وإيطاليا، وبشكل يومي تسجل محطة الشبكة القومية للزلال هزات أرضية.

ولفت إلى أن الهزة الأرضية حدثت على بعد 420 كيلومترا من الإسكندرية بالقرب من جزيرة كريت، وهدفنا من إصدار بيان تهدئة الرأي العام.
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الكلمات المفتاحية

هزه أرضية زلزال الإسكندرية زلزال

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