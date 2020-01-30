Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو المقاومة الإيرانية يكشف عن خطط تخريبية لنظام الملالي

الخميس 30/يناير/2020 - 10:48 م
Advertisements
موسى أفشار - عضو المقاومة الإيرانية
موسى أفشار - عضو المقاومة الإيرانية
محمد سمير
Advertisements
قال موسی افشار، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن نظام الملالي يعتمد في بقائه على أساسيين اثنين: القمع الداخلي، والحضور الإقليمي من خلال ما وصفه بتصدير الثورة، الذي هو في حقيقة الأمر تصدير للإرهاب والرجعية والتطرف ونشر الحروب.

وأشار أفشار إلى أن من أجل المضي قدماً في هذا العمل، أوجد الملالي نظاماً خاصاً بهم، مذكرا أن خميني استمر في حرب الثمان سنوات مع العراق تحت شعار تحرير القدس يبدأ من تحرير كربلاء، من أجل التغطية على المعركة الكبرى التي کانت تجری بين نظام الملالي وبین الشعب والمقاومة الإيرانية.

ولفت إلى أنه قام بتشكيل قوة القدس الني ضمت عدة فیالق، وتشكيل أفرع له في كل من سوريا ولبنان واليمن والعراق، ومليشياته الطائفية كفاطميون وزينبيون وغيرهم، وكما قال القائد السابق لقوات الحرس، محمد علي جعفري، بأننا "نملك الآن أكثر من ٢٠٠ ألف مسلح خارج إيران".

وأوضح أن النظام يرى قوته وقدراته في مدى حضوره الإقليمي في المنطقة، وقام بالتأسيس لعمقه الاستراتيجي في تلك الدول، وهذا الخط الذي قام بتأسيسه هناك هو خط بقائه واستمراره في طهران.

وأشار أفشار إلى خطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها خامنئي، بعد انقطاع دام ثمان سنوات، حيث تحدث عن أن الهالك قاسم سليماني كان يؤمن الأمن الداخلي لإيران، وذلك على الرغم من الهالك قاسم سليماني لم يكن قائداً لقوات الشرطة والأمن في إيران، إلا أنه طوال ٢٢ عاماً من قيادته لقوة القدس الإرهابية كان يحافظ على العمق الاستراتيجي والتواجد الإقليمي للنظام في المنطقة، وبالتالي يساهم في استمرار النظام والحفاظ على بقائه.

وكشف أن البرنامج النووي الصاروخي للنظام كان موضوعاً في خدمة هذا التوجه، كما تحدثت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بأن التدخل الإقليمي للنظام أخطر بمئة مرة من البرنامج النووي للنظام، لكن النظام عمل على تسخير المشروع النووي كرافعة داعمة لتدخله الإقليمي، مبينا أن قوة نظام الملالي وقوة الولي الفقيه لا تكمن في إيران، بل تكمن في تدخله الإقليمي ليقول بأني حاكم في سوريا من خلال المليشيات الطائفية، وحاكم في لبنان من خلال حزب الله، وأحكم في اليمن والعراق.

وشدد أفشار أن تعرض سلطة وهيمنة النظام للخطر في العراق، فإن حكمه وهيمنته في إيران ستتعرض للخطر حتماً، مبينا أن الثورة في كل من لبنان والعراق وإيران، تتدحرج بقوة بالغة، حيث أن هناك رابطة مؤثرة وعميقة للغاية، ولذا فإنّ أي معدل لسرعة الثورات ضد الملالي في أي مكان سيكون له نفس التأثير والسرعة على الثورات في الأماكن الأخرى، فهناك علاقة وطيدة وطردية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسى أفشار طهران إيران

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ 8 دقائق

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ 7 دقائق

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ أقل من دقيقتين

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ 7 دقائق

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ 8 دقائق

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ 5 دقائق

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

الآن

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ 6 دقائق

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ أقل من دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عضو بالمقاومة الإيرانية: نواب البرلمان أدوات في أيدي "الولي الفقيه"

عضو المقاومة الإيرانية يكشف عن خارطة مواجهة نظام الملالي

الإيرانيون من وارسو .."حان الوقت لتغيير نظام الملالي الإرهابي" (تقرير)

أول تعليق لزعيمة المقاومة الإيرانية بعد إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب

رجوي: النضال أحرق أوراق الملالي ولن يدوم النظام أمام انتفاضة الشعب

عضو المقاومة الإيرانية ينتقد استقبال "ظريف" في الكويت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

11:25 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

11:19 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status