هاني الناظر يُقدم وصفة سحرية للقضاء على "حب الشباب"

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن حب الشباب عرض وليس مرض، ونتاج من سوء الحالة النفسية والانفعالات، خاصة في سن البلوغ، ولذلك يظهر حب الشباب بصورة كبيرة، خاصة في الامتحانات.



وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one "، مساء الخميس، أن حب الشباب قد يظهر بعد سن الـ40 لدى الرجال، بسبب التعرض لضغوط نفسية والشعور بالقلق.



ولفت إلى أن حب الشباب يصيب أصحاب البشرة الدهنية أكثر من الجافة، ومن يعاني من حب الشباب عليهم أن يذوب فنجان ملح، على تسع فنجان مياه دافئة، ويقوم بغسل وجهه عندما يستيقظ، وقبل أن ينام.

