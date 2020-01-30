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ميسي يقود برشلونة لعبور ليجانيس بخماسية في كأس ملك إسبانيا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:47 م
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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تاهل برشلونة إلى ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد اكتساح ضيفه ليجانيس بخماسية بيضاء في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الكامب نو في دور الستة عشر.

ولم يجد برشلونة أدنى معاناة في اجتياز عقبة منافسه، ليعيد البسمة إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط بعد خسارته أمام الفريق الأندلسي يوم السبت الماضي، وتسببت في فقدانه صدارة المسابقة التي توج بها الفريق الكتالوني في الموسمين الماضيين، لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي ابتعد عنه بفارق ثلاث نقاط.

وافتتح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لبرشلونة سريعا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مواطنه كليمونت لينجليه الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وأضاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 59، فيما عزز (البديل) آرثور ميلو النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 78، قبل أن يعود ميسي للتسجيل مجددا ويختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 89.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لبرشلونة على ليجانيس في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / 1 في لقاء الفريقين بالدوري الإسباني في نوفمبر الماضي.

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نهائي كأس ملك اسبانيا ليجانيس رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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