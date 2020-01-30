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الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية مع تفشي فيروس الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:47 م
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ترجمة - منة الشريف
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن وباء الفيروس التاجي في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية" رويترز".

وأعلن تيدروس أدهانوم غبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة له، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس إلى حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا غير مسبوق قوبل برد غير مسبوق.

وقال، اسمحوا لي أن أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على الثقة في الصين.

وأضاف، أن شاغلنا الأكبر هو احتمال انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية.

كما تتألف لجنة منظمة الصحة العالمية، التي يرأسها ديديير حسين من فرنسا، من 16 خبيرًا مستقلًا.

وقرر الخبراء مرتين في الأسبوع الماضي عدم إعلان حالة الطوارئ أثناء طلبهم الحصول على مزيد من المعلومات من الصين وانتظروا أدلة على انتشار الفيروس من شخص لآخر في بلدان أخرى، وذلك للوفاء بمعاييرهم الخاصة بحالة الطوارئ العالمية.

وأدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار الأمراض عبر الحدود أو الحد منها، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

وغطت توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل تكثيف تدابير الرصد والتأهب والاحتواء.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لا تملك سلطة قانونية لمعاقبة الدول، إلا أنها قد تطلب من الحكومات تقديم مبررات علمية لأي قيود على السفر أو التجارة تفرضها في حالة الطوارئ الدولية.
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لمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فيروس الصين حالة طوارئ دولية الصين

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