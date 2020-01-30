"حبك بيوجع قلبي".. رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة (صور)

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، مجموعة من الصور لها تجمعها بابنتها إحتفالًا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت "الجداوي" على هذه الصور قائلة: "كل سنة وانتي سعيدة ومتهنية وبصحة يا نور عيني يا أغلى شئ في حياتي كلها.



وتابعت "الجداوي" قائلة: لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي يارب الضحكة ما تفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا.





واختتمت "الجداوي" عبراتها قائلة: بحبك يا اميرة يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولى، زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك.





وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ربنا يخليهالك يارب وتفرحي بيهت، وعلى فكرة هي شبهك جدا.





وفي سياق أخر قدمت "الجداوي" العديد من الاعمال الفنية منها حدوتة مصرية، ايام الحب، ازواج طائشون، ترويض الرجل، بابا عايز كدة، ابن الارندلي، ابن النظام، عائلة الحاج متولي، السندريلا.