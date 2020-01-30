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متحدث الوزراء: إعادة المصريين من الصين خدمة طواعية تقدمها الحكومة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:42 م
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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السفارة المصرية ببكين قامت بإعداد جروب على تطبيق مماثل للواتس آب وتتواصل بشكل دائم ومستمر مع المصريين المقيمين في مدينة ووهان ويتراوح عددهم ما بين 315 لـ340 شخصا.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن إجلاء المصريين أو أي جنسيات من مدينة ووهان، مقترن بموافقة السلطات المصرية، وهذا حدث بالفعل في ظل وجود علاقات جيدة بين القاهرة وبكين.

ولفت إلى أن جميع المصريين في مدينة ووهان هم أصحاب القرار في العودة لمصر، ومن لديه الرغبة عليه أن يسجل رغبته سواء من خلال طرق التطبيق المماثل للواتس آب في الصن، مشيرًا إلى أن عودة المصريين من الصين خدمة طواعية تقدمها الحكومة للمصريين المتواجدين في مدينة ووهان التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

مدينة ووهان مجلس الوزراء فيروس كورونا المصريين

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