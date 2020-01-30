"كورونا" يتسبب في تعليق رحلات الخطوط الملكية المغربية إلى الصين





أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، مساء اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى الصين مؤقتًا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وقالت شركة الطيران المغربية: إن "تعليق الرحلات يرجع إلى الانخفاض الحاد في الطلب على الرحلات الجوية بين الدار البيضاء وبكين"، حسبما نقلت وكالة " المغرب العربي للأنباء".





كما نقلت الوكالة عن مصدر لها، قوله: إنه "سيتم إبلاغ العملاء بطريقة شخصية من خلال المعلومات المتوفرة في ملفات الحجز الخاصة بهم، مثل الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني، و سيتم تقديم تواريخ سفر جديدة للعملاء بدون أي تكلفة إضافية".





وكانت الشركة المغربية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى ولاية ووهان، التي انتشر منها الفيروس، حتى إشعار آخر.





ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.



