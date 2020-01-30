"شريك النجاح".. سارة الطباخ تشوق جمهورعمرو سعد لعمل يجمع بينهم

نشرت الفنانة سارة الطباخ، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت الفنانة سارة الطباخ في الصورة، بإطلالة شتوية برفقة الفنان عمرو سعد حيث كان ترتدى جاكيت أسود طويل ذات أكمام طويلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادي وبسيط .





وعلقت الطباخ، على الصور قائلة:"لا أستطيع الأنتظار للإعلان عن ما نعمله..شريك النجاح عيسي" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





يشار أن مؤخراً تعاقدت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة" ايرث برودكشن"، الفنان عمرو سعد لإدارة أعماله الفترة المقبلة، وأكدت أنها تعاقدت مع عدد من نجوم الفن، منهم تامر عاشور، حازم عمر، مى عمر، وغيرهم .





ويذكر أن سارة الطباخ، كانت خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابق، وعلى خلاف معاه جحيث منعته من أقامة الحفلات.