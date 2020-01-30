أحمد مراد: السينما تترك وصمة في المجتمع (فيديو)

حل الكاتب أحمد مراد، ضيفًا على برنامج "التوليفة" في أولى حلقاته عبر إذاعة نجوم إف إم، عن رأيه في السينما لبعض الفئات، والوصمة التي تتركها في المجتمع.



وكشف أحمد مراد، خلال اللقاء عن رأيه قائلًا: "السينما مؤذية لبعض الفئات وتترك وصمة في المجتمع أيضًا، خاصة عندما نسمع جملة في أحد الأفلام "ما يجيبها إلا رجالها"، فهي تؤسس أن الرجال هم من ينجزون الأمور، وهذا ليس صحيح فالمرأة أيضًا تنجز الكثير من الأمور وتنهي مشاكل".



وأضاف أحمد مراد: "دة راجل من ضهر راجل" وهي أمثلة توجد بيننا وليس بعيدة عنا، ولكننا نُرسخها ونسير عليها بشكل كبير، وأيضًا "الرجالة غابت والستات سابت" الرجل هو مؤسس كل شىء، ووجود المرأة يؤثر بشكل سلبي على المنزل.



وأشار أحمد مراد، أن ترسيخ النمطية تؤدي إلى أن المجتمع ينحني إليها مثل مستشفى المجانين هي تسمى مستشفى الصحة النفسية، أو السخرية من ذو البشرة السمراء، الصعايدة.

