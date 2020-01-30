Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد مراد: السينما تترك وصمة في المجتمع (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 10:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
حل الكاتب أحمد مراد، ضيفًا على برنامج "التوليفة" في أولى حلقاته عبر إذاعة نجوم إف إم، عن رأيه في السينما لبعض الفئات، والوصمة التي تتركها في المجتمع.

وكشف أحمد مراد، خلال اللقاء عن رأيه قائلًا: "السينما مؤذية لبعض الفئات وتترك وصمة في المجتمع أيضًا، خاصة عندما نسمع جملة في أحد الأفلام "ما يجيبها إلا رجالها"، فهي تؤسس أن الرجال هم من ينجزون الأمور، وهذا ليس صحيح فالمرأة أيضًا تنجز الكثير من الأمور وتنهي مشاكل".

وأضاف أحمد مراد: "دة راجل من ضهر راجل" وهي أمثلة توجد بيننا وليس بعيدة عنا، ولكننا نُرسخها ونسير عليها بشكل كبير، وأيضًا "الرجالة غابت والستات سابت" الرجل هو مؤسس كل شىء، ووجود المرأة يؤثر بشكل سلبي على المنزل.

وأشار أحمد مراد، أن ترسيخ النمطية تؤدي إلى أن المجتمع ينحني إليها مثل مستشفى المجانين هي تسمى مستشفى الصحة النفسية، أو السخرية من ذو البشرة السمراء، الصعايدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أحمد مراد

أخبار تهمك

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ 5 دقائق

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

الآن

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ 5 دقائق

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ 7 دقائق

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ 8 دقائق

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ 7 دقائق

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 14 ساعة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ 8 دقائق

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ أقل من دقيقتين

موضوعات متعلقة

نيللي كريم مرشحة للبطولة النسائية أمام كريم عبدالعزيز في فيلمه الجديد

بملابس سوداء وبنظرة حادة.. هكذا ظهرت نيللي كريم في أحدث إطلالة لها

في عيد ميلاد محمد نجم.. هاجم صناع الكوميديا وحرم الفن قبل اعتزاله

بعد رحيله.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد نجم

هكذا أشاد شريف رمزي بفيلم "ولاد رزق 2"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

08:34 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

11:19 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status