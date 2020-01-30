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ملكية "العلا" تستضيف مؤتمر الحِجر الأول للحائزين على جائزة نوبل 2020

الخميس 30/يناير/2020 - 10:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في قاعة مرايا مؤتمر الحِجر الأول للحائزين على جائزة نوبل 2020، بحضور أكثر من 20 فائزًا بجائزة نوبل للسلام بالإضافة إلى ما يبلغ 100 من قادة الفكر والمجتمع والسياسة والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم.

ويعكس موضوع المؤتمر هذا العام "النقل المعرفي: تراث مشترك" الدور التاريخي للعلا بوصفها ملتقى للطرق اجتمعت فيه الثقافات والحضارات والشعوب المختلفة منذ آلاف السنين، مع التركيز على أهمية نقل الأفكار والمعرفة بوصفه مبدأ أساسي للإنسانية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا، واللورد دافيد تريمبل من أيرلندا الشمالية، ومؤسس بنك غرامين في بنغلاديش البروفيسور محمد يونس.

كما كان من ضمن المشاركين والمتحدثين البارزين في المؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا؛ والتي استضافت آخر مؤتمر للحائزين على جائزة نوبل؛ وأودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وسيناقش المؤتمر قضايا عالمية مهمة تتعلق بالوحدة والتعاون الدولي والابتكار والاستدامة والحفاظ على التراث وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول واضحة ومؤثرة فيما يتعلق بمستقبل التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل يقام بشكل دوري منذ عام 2004.

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الكلمات المفتاحية

جائزة نوبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحائزين 2020

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