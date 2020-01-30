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2 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

الخميس 30/يناير/2020 - 10:27 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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هبطت أسعار النفط لأدني مستوي منذ أغسطس الماضي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تراجعت بنحو 2 بالمائة مع استمرار المخاوف من تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد العالمي.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الصيني وانتشاره حول العالم، حيث تجاوزت الإصابات في الصين 7700 حالة وبدأت عدة دول في عزل المواطنين الذين تم إجلاؤهم من "ووهان" في محاولة لمنع انتشار الوباء في العالم، كما ارتفع عدد الضحايا إلى 170 شخص حتى الآن.

وهبط  سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 2.2 بالمائة ليسجل 52.14 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 7 أغسطس.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 1.9 بالمائة ليسجل 58.75 دولار للبرميل.
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فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت القياسي خام برنت اسعار النفط

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