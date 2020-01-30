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قوات الجيش والشرطة في السودان تؤمن بعثة الأهلي فور وصولها

الخميس 30/يناير/2020 - 10:30 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمطار الخرطوم منذ قليل وسط تأمين كبير من قوات الشرطة والجيش السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت قوات الشرطة والجيش السوداني على التواجد في مطار الخرطوم لتأمين بعثة الفريق الأحمر فور وصولها مباشرة.

وقامت قولت الشرطة والجيش السوداني بمرافقة حافلة الفريق الأحمر من مطار الخرطوم وحتى فندق الإقامة.
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