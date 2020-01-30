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يؤدي إلى كارثة.. "الناظر" يُحذر الأم من "بوس" الطفل في الفم

الخميس 30/يناير/2020 - 10:29 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلدية، إن انتشار الإنفلونزا بصورة كبيرة ناتج من نسيان القواعد العامة للنظافة الأساسية، مثل تكرار غسيل اليدين، وعدم تناول الطعام مع أحد في نفس الطبق، وشراء السندوتشات من الشارع.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one "، مساء الخميس، أن تقبيل الأم لأطفالها من الفم أمر خاطئ ويؤدي إلى انتقال الميكروبات، معقبًا: "الأم اللي بتبوس الطفل في فمه تنقل له أمراض فيروسية وبكتريا وفطرية، تقبيل الطفل في فمه أمر ممنوع نهائي".

وشدد على ضرورة الحرص على تهوية المنازل أو المكاتب لعدم انتشار الإنفلونزا، والحرص على تناول المياه بشكل مستمر، وتناول السلطة الخضراء.
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الكلمات المفتاحية

هاني الناظر تقبيل الأم الفم

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