جماهير الأهلي تستقبل البعثة في السودان.. وتطالب اللاعبين بالتأهل لربع نهائي دوري الأبطال





ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي



ويستعرض موقع الفجر الرياضي ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوزه على النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:-



1_ الأهلي 10 نقاط



2_ الهلال 9 نقاط



3_ النجم الساحلي 9 نقاط



4_ بلاتينيوم 1 نقاط





قامت جماهير النادي الأهلي، باستقبال بعثة الفريق الأحمر فور وصوله إلى مطار الخرطوم بالسودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وحرص عدد من جماهير النادي الأحمر على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال البعثة لدعم الفريق الأحمر قبل مواجهة السبت المقبل.وقامت الجماهير الحمراء بالهتاف للاعبين ولمحمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة وطالبوا الجميع بالصعود لريع النهائي.