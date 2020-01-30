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الضرائب: يجب مواكبة العصر بقانون جديد (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 10:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، إن صدور قانون جديد للجمارك أمر ضروري، خاصة وأن القانون الحالي مر عليه نحو 50 عاما، وهناك مستجدات جديدة على الوضع، تستوجب أن يكون هناك قانون جديد.

وأشار "غتوري"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المُذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أنهم راعوا في مشروع قانون الجمارك الجديد الذي وضعته لجنة من المتخصصين أن يكون مواكبا للوضع، منوها بأن رئيس الوزراء ووزير المالية وجها بضرورة أن يكون هناك شفافية مع المتعاملين بالقانون.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، أنه تم طرح مشروع القانون للمناقشة مع مختلف الجهات المعنية ذات الصلة، وتم الأخذ بالمقترحات الممكنة، متوقعا أن يتم عرض القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان قريبا.
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