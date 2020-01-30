بعثة الأهلي تصل السودان استعدادًا لمواجهة الهلال





ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني النجم الساحلي وصاحب المركز الثالث الهلال السوداني.



واصطحب الجهاز الفني للأهلي ٢١ لاعبًا في رحلة السودان وهم :-



شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.



وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب إلى مطار الخرطوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل.ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.