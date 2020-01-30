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أخبار الزمالك اليوم الخميس: ساعات حاسمة في أزمة السوبر.. البحث عن بديل النقاز.. قرار برحيل مدافع الفريق

الخميس 30/يناير/2020 - 10:20 م
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أخبار الزمالك اليوم الخميس
أخبار الزمالك اليوم الخميس
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 30 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها اقتراب حسم أزمة السوبر الإفريقي والبحث عن بديل النقاز وقرار برحيل مدافع الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

خلال ساعات.. جلسة حاسمة بين وزير الرياضة ورئيس الزمالك بشأن السوبر الإفريقي

استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال ساعات بسبب ملف السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويجتمع الوزير مع رئيس الزمالك لحسم ملف المشاركة في المباراة وإقناع رئيس القلعة البيضاء بالمشاركة مع الحصول على ضمانات بعدم تعرض بعثة الفريق لأي إيذاء.

حقيقة انضمام خالد بيومي لقناة الزمالك

كشف خالد بيومي المحلل في قنوات أبو ظبي الرياضية، حقيقة انضمامه إلى قناة نادي الزمالك الفضائية التي انطلقت مؤخرا.

وحرص خالد بيومي على التعليق على هذه الأنباء، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل ما يتردد عن انضمامي لقناة الزمالك غير صحيح".

وتابع: "أحب وأحترم كل جماهير مصر ونادي الزمالك، سعيد بتواجدي في قناة أبوظبي الرياضية، التي أحترم كل الزملاء العاملين بها".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك ينقب عن خليفة حمدي النقاز

وضع مسئولو نادي الزمالك اللاعب علاء عطا لاعب فريق إف سي مصر تحت الرادار في الوقت الحالي للتعاقد معه خلال يناير المقبل.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن جديد في الموسم المقبل بسبب النقص العددي وعدم تواجد سوى حازم إمام فقط.

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الموقف النهائي للشكوى المقدمة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك بخوض مستحقاته المالية.

وقال منصور في تصريحاته إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس والتي قام برفعها ضد نادي الزمالك مطالبا النادي بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على نادي الزمالك.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يستقر على رحيل محمد عبد السلام

استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق نهاية الموسم الجاري وعدم الإبقاء عليه.

استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق نهاية الموسم الجاري وعدم الإبقاء عليه.

الزمالك يحصن لاعبيه من البعوض

لجأ الجهاز الطبي لفريق الزمالك لتحصين اللاعبين خلال المران المقام حاليًا في أنجولا بسبب البعوض.

ورش الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة أقدام وأذرع اللاعبين وذلك لحمايتهم من لدغات البعوض الموجود داخل الملعب.

قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: حازم إمام، وأحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي - محمد حسن، يوسف أوباما، محمد عنتر، احمد سيد زيزو، إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد اوناجم، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد، كابونجو كاسونجو.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس يوم السبت القادم 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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