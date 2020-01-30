هاني الناظر يكشف سبب تورم أصابع اليد والقدم في الشتاء

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن تورم الأصابع تصيب الإناث أكثر من الذكور، وتسمى عند البعض " بلسعة البرد"، وقد تصل لالتهابات شديدة.



وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one "، مساء الخميس، أن انخفاض درجة الحرارة قد يؤدي إلى التهاب في الأوعية الدموية، خاصة في الأطراف، وإذا كان الإنسان يشرب السجائر فيكون مًعرض بصورة أكبر لهذا الامر.



وتابع أن البعض في الشتاء يعاني من جلد جاف، وهذا بسبب انقباض الأوعية الدموية نتيجة انخفاض درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الاستحمام بالماء البادر يؤدي جفاف الجلد، مشددًا على ضرورة الاستحمام بماء دافئ وليس ماء سخان يخرج منه بخار.

