وفاة عجوز صيني أمام المارة في استراليا.. وكلمة السر "فيروس كورونا" (فيديو)

نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية، تقرير عن وفاة عجوز صيني، يبلغ من العمر 60 عاما، إثر سكتة قلبة، تعرض لها أثناء مرورة في أحد شوارع أستراليا، وقالت الصحيفة إن الماراة رفضوا إجراء عملية إنعاش القلب للرجل الصيني بسبب خوفهم من حمله لفيروس كورونا، حيث أصيب 7 حالات في إسترالتيا، لتخلق حالة من الخوف والفوبيا لدي المواطنين.





وأوضحت الصحيفة، أن الرجل الصيني توفى إثر سكتة قلبية خارج مطعم فى الحى الصينى بسيدنى مساء الثلاثاء الماضي، بينما حاول المسعفون إنقاذ حيث سقط أمام المطعم الصينى، ولكنه توفى فى مكان الحادث.





ورصد التقرير، إصابة 7 أشخاص بعد عودتهم إلى أستراليا من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى فيروس كورونا، منهم أربعة فى ولاية نيو ساوزث ويز وأثنان فى ولاية فيكتوريا وحالة واحدة فى ولاية كوينزلاند، وجميعهم حالتهم مستقرة وتمت معالجتهم فى المستشفى، وتم تأكيد الحالة الأخيرة فى كوينز لاند، مساء الأربعاء لمواطن صينى يبلغ من العمر 44 عاما، كان يقيم فى أحد الفنادق، وتم عزلة بالمستشفى، كما يتم إجراء الاختبارات الآن على 17 حالة فى ولاية نيو ساوث ويلز، من ضمنها طفل عمره عامًا.





فيروس كورونا يتفشي في الصين





ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 170 شخصًا الخميس، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد، في حين بدأت عملية إجلاء الفرنسيين، بعد الأمريكيين واليابانيين، من ووهان المعزولة عن العالم.





واليوم الخميس 30 يناير 2020، تقعد منظمة الصحة العالمية، التي دعت "العالم بأسره للتحرك" لمواجهة الفيروس،اجتماعًا لاتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا المرض "يشكل حالة طوارئ صحة عامة ذات بعد دولي".





وأعلنت السُلطات الصينيّة اليوم الخميس تسجيل 38 حالة وفاة إضافيّة بالفيروس في مقاطعة هوباي في وسط الصين خلال 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي في الوفيات منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 170.





وارتفع عدد المصابين إلى 7700 شخص في البر الصيني (خارج هونغ كونغ). وهذا الرقم تخطّى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني ومدينة ووهان الصينية حيث ظهر المرض وتفشى، مقطوعة عن العالم منذ أسبوع، كما مقاطعة هوباي بأكملها تقريباً.





كما يعزل الحجر الصحي القاسي الذي فرضته الصين في 23 يناير على 56 مليون شخص يقطنون المنطقة عن العالم، نظمت الولايات المتحدة واليابان عمليات إجلاء لجزء من مواطنيهما.