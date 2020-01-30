5 % ارتفاع في صادرات مصر من الملابس الجاهزة

كشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، عن أن صادرات الملابس انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 146 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار خلال ديسمبر 2018.





وحققت صادرات الملابس أعلى نسب نموها خلال يوليو الماضي بنحو 17% حيث بلغت 171 مليون دولار في مقابل 147 مليون دولار خلال يوليو 2018، يليها في شهر يونيو بنحو 14% لتبلغ 126 مليون دولار في مقابل 110 ملايين دولار، بينما انخفضت خلال شهر فبراير بنسبة 3% لتسجل 131 مليون دولار في مقابل 136 مليون دولار.





وأضاف التقرير أن الربع الثالث من العام الماضي شهد أعلى نسب نمو لصادرات الملابس الجاهزة بنحو 12% لتبلغ 458 مليون دولار في مقابل 409 ملايين دولار خلال نفس الربع من 2018، يليه الربع الثاني بقيمة 400 مليون دولار في مقابل 371 مليون دولار بنمو 8%، ثم الربع الاول بقيمة 406 ملايين دولار في مقابل 397 مليون دولار بنمو 2%، بينما استقرت في الربع الرابع عند 427 مليون دولار.





وحول أهم المجموعات الدولية التي يتم تصدير الملابس الجاهزة لها أشار التقرير إلى استحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 56% من اجمالي صادرات الملابس الجاهزة خلال العام الماضي، مع ارتفاعها بنحو 18% لتبلغ ما قيمته 946 مليون دولار، مقارنة 801 مليون دولار.





كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى "الدول العربية" بنحو 22% لتسجل ما قيمته 78 مليون دولار، مقابل 64 مليون دولار، بينما تراجعت إلى "دول أوروبا" بنحو 5% لتسجل 516 مليون دولار مقارنة بنحو 541 مليون دولار ، وانخفضت بنحو 37% الى "الدول الافريقية" لتسجل 1.9مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار، وإلى "باقي دول العالم" بنحو24% لتسجل 149 مليون دولار، مقابل 195 مليون دولار.





وحول صادرات القطاع من حيث درجة التصنيع ذكر التقرير أن صادرات "المصنرات" ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 11% لتسجل ما قيمته 601 مليون دولار مقابل 541 مليون دولار، خلال 2018 ،حيث زادت صادرات "تي شيرت-بولو شيرت" بنحو 9% لتبلغ 398 مليون دولار ،كما زادت صادرات "الأردية الرياضية" بنحو 11% لتسجل 119 مليون دولار.





وزادت صادرات "الملابس الداخلية" بنحو 58 % لتبلغ 30 مليون دولار، وكذلك صادرات "ملابس الأطفال" بنسبة 52% لتسجل 15 مليون دولار، والجاكيتات والبليزرات " لتسجل 5 ملايين دولار، بينما تراجعت من "البنطلونات" بنحو 22% لتبلغ 16 مليون دولار.





أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الملابس من "غير المصنرات" لتبلغ 1.088 مليار دولار مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار بنمو 2%، ،حيث زادت صادرات "البنطلونات " بنحو 2% لتبلغ 498 مليون دولار ،كما زادت صادرات "بدل واطقم انساميلات" بنحو 277% لتسجل 213 مليون دولار.





وارتفعت صادرات "قمصان وبلوزات" بنحو 22% لتبلغ 110 مليون دولار، وكذلك صادرات "أغطية رأس غير واقية" بنسبة 288% لتسجل 600 الف دولار، بينما تراجعت من " الأردية الرياضية " بنحو 45% لتبلغ 215 مليون دولار.





وحول أكبر الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة خلال العام الماضي، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 946 مليون دولار، تلاها "اسبانيا" بنحو151 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة "المانيا الاتحادية" بنحو 102 مليون دولار، تلاها "بريطانيا وشمال ايرلندا" بنحو92 مليون دولار،تلاها "تركيا" بنحو0 77 مليون دولار بتراجع 42%، تلاها في المرتبة الخامسة "إيطاليا" بنحو 55 مليون دولار، و"بلجيكا" بماقيمته 30 مليون دولار.





و بلغت صادرات مصر إلى "هولندا" نحو 29 مليون دولار، وإلى "فرنسا " نحو 28 مليون دولار، و "السعودية" نحو 28 مليون دولار، و "كندا" نحو 24 مليون دولار، و "ليبيا" نحو 11 مليون دولار بنمو 137%، و "بولندا" نحو 8.5 مليون دولار، و "الكويت" نحو 8 ملايين دولار، و "المكسيك" نحو 6 ملايين دولار، و "اوكرانيا" نحو مليوني دولار.