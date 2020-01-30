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أمير عسير يشهد انطلاق أعمال ورشة " تصميم مطار أبها الجديد "

الخميس 30/يناير/2020 - 09:37 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شهد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة، اليوم، انطلاق أعمال ورشة عمل " تصميم مطار أبها الجديد "، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وهيئة تطوير منطقة عسير، تحت شعار" لتكون عسير وجهة عالمية"، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
 
وقال أمير منطقة عسير في كلمته خلال الورشة : " القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وجّها بأن نلتقي في هذه الورشة لنرتقي بأفكارنا في تصاميم مشروعاتنا التنموية، وكذلك نرتقي في آلية تنفيذها وكيفية الإشراف عليها، هذا اليوم هو يوم عز لأن فيه رفعة لبلادنا وتنفيذا لتوجيه سمو ولي العهد  في أن نبني على مكامن القوة".

واستعرض مكامن القوة في اللقاء بقوله : "دعم القيادة الرشيدة بحد ذاته لهذه الورشة هو مكمن القوة، وكذلك مشاركة الحالمين ومن لهم ارتباط بمشروع المطار فجميعهم مكمن قوة، والخبراء الدوليون المتخصصون في تصاميم المطارات الذين أشرفوا على تصاميم عدد من المطارات العالمية ومشاركتهم في الورشة يعد أيضاً مكمن قوة ، إضافة إلى حرص هيئة الطيران المدني الشريك الرئيس في تنفيذ مشروع مطار أبها الجديد الذي ينعكس من خلال نتيجة ورشة العمل وهذا يعد مكمن قوة، بالإضافة إلى أن تسيير كل أعمال المنطقة باتجاه هدف واحد ليصبح لدينا في منطقة عسير أيقونة متكاملة هو كذلك مكمن قوة، وبذلك نفذنا توجيهات وأهداف القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن إستراتيجية تطوير منطقة عسير تعتمد على ركنين أساسيين هما الطبيعة والأصالة، مشدداً بأنه لا بد أن تنعكس المخرجات على تصميم المطار وقال : "نحن نريد أن نستشعر ذلك في تصميم المطار الجديد، ونريد أن يكون العاملون فيه أنموذجاً واحداً من حيث الزي والحرص على أن يكون مستوحى من ثقافة المنطقة، والمستويات الخمس في طبيعة منطقة عسير، المتنوعة مابين الساحل التهامي والأصدار والمدن ثم الصحراء، حيث إن المطار ليس مطارا فقط يخص مدينة أبها وإنما يخص منطقة عسير كافة.

واختتم  أمير منطقة عسير مداخلته بأن مثل هذه الورشة ستنعقد لكل مشروع تنموي جديد في المنطقة وقال: "أنتم لا تصممون خيالاً، وإنما كل فكرة تقدمونها ستُنفذ".

وناقشت ورشة "تصميم مطار أبها الجديد" التصور العام لتصاميم ومرافق وخدمات المطار الجديد، وكيفية العمل على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم، فيما استمع القائمون على مشروع مطار أبها الدولي الجديد إلى آراء المشاركين.
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الكلمات المفتاحية

ورشة مطار أبها الجديد تصميم أمير عسير

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