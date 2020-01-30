عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة "كورونا"





أعلنت الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، حالة طوارئ لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وأكدت منظمة الصحة، على عدم وجود وفيات بفيروس كورونا خارج الصين، لافتة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلاً ومتدنيًا.



