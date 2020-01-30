برلمانيون يكشفون السر وراء تكرار وقائع تعذيب الأطفال الأيتام

مازالت ظاهرة تعذيب الأطفال الأيتام طافية على السطح، تتكرر بشكل يومي، ربما أصبحت لا تحرك ساكنًا داخل الكثيرين لتكرار مشاهدها، إلا أن جديدًا لا يحدث، على الرغم من أنها من أكثر الأشياء المؤلمة التي قد تراها طوال حياتك.





وتداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يوضح تعرض فتاة للضرب المبرح، بالعصا على يد إحدى السيدات في أحد دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، وقد أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة.



وانتشرت ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور الأيتام بكثرة في الآوانة الأخيرة، مما أثار غضب عدد من أعضاء لجنتي التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبروا عن استيائهم الشديد من تكرار حالات التعذيب داخل بعض مؤسسات الأيتام، مطالبين بضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الأطفال وتشديد الرقابة علي هذه المؤسسات .





كما شدد أعضاء لجنتي التضامن وحقوق الإنسان بالبرلمان، على أهمية المتابعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والقيام بعمل زيارات دورية لدور الأيتام للتفتيش عليهم باستمرار، ومتابعة سير العمل بصفة مستمرة داخل هذه المؤسسات.



برلمانية: غياب متابعة "التضامن" وراء تكرار وقائع التعذيب

برلماني: التعدي على الأطفال الأيتام "حالات فردية"

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطفال داخل مؤسسات الأيتام