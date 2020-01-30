Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانيون يكشفون السر وراء تكرار وقائع تعذيب الأطفال الأيتام

الخميس 30/يناير/2020 - 09:38 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
Advertisements

مازالت ظاهرة تعذيب الأطفال الأيتام طافية على السطح، تتكرر بشكل يومي، ربما أصبحت لا تحرك ساكنًا داخل الكثيرين لتكرار مشاهدها، إلا أن جديدًا لا يحدث، على الرغم من أنها من أكثر الأشياء المؤلمة التي قد تراها طوال حياتك.


وتداول عدد من  النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يوضح تعرض فتاة للضرب المبرح، بالعصا على يد إحدى السيدات في أحد دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، وقد أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة.


وانتشرت ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور الأيتام بكثرة في الآوانة الأخيرة، مما أثار غضب عدد من أعضاء لجنتي التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبروا عن استيائهم الشديد من تكرار حالات التعذيب داخل بعض مؤسسات الأيتام، مطالبين بضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الأطفال وتشديد الرقابة علي هذه المؤسسات .

كما شدد أعضاء لجنتي التضامن وحقوق الإنسان بالبرلمان، على أهمية المتابعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والقيام بعمل زيارات دورية لدور الأيتام للتفتيش عليهم باستمرار، ومتابعة سير العمل بصفة مستمرة داخل هذه المؤسسات.


برلمانية: غياب متابعة "التضامن" وراء تكرار وقائع التعذيب

برلماني: التعدي على الأطفال الأيتام "حالات فردية"

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطفال داخل مؤسسات الأيتام

Advertisements

أخبار تهمك

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ ساعة و 14 دقيقة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ ساعة و 8 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 12 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعة و 11 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و 16 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 13 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:35 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

08:36 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

08:34 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:39 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status