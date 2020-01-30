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حقيقة عفو فايلر عن صالح جمعة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:40 م
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بوابة الفجر
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لا تزال أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي هي الحدث الشاغل داخل جدران القلعة الحمراء بالفترة الماضية.


وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أكد على عدم رغبته في الاعتماد على صالح جمعة هذا الموسم فاتحاً أمامه باب الرحيل.


وفي ظل رغبة فايلر بعدم الاعتماد على صالح جمعة انتشرت بعض الأنباء حول نية المدرب بالعفو عن اللاعب ومنحه فرصة جديدة داخل النادي.


ولكن ما آثير مؤخراً عن عفو فايلر عن صالح جمعة ليس صحيحاً على الإطلاق ولا توجد مؤشرات على ذلك، فاللاعب لا يزال خارج التدريبات الجماعية وهو أكبر مؤشر على عدم رغبة المدرب في بقاء صالح جمعة مع الفريق، وأن الأنباء المترددة حول العفو عن اللاعب مجرد شائعات.

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